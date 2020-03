Piano di Sorrento. I bambini e la loro paura per il Coronavirus, come gestirla. Il messaggio di Charly 57

Piano di Sorrento. Vogliamo riportare l’importante avviso di Giuseppe Coppola, alias Charly 57, che riguarda i bambini e come gestire la loro paura del Coronavirus.

“Ho ricevuto molti messaggi da bambini spaventati e terrorizzati dalle notizie dei vari TG. Volevo consigliare a tutti i genitori che, sia a colazione che a pranzo, ma in particolar modo la sera prima di andare a dormire, evitate specialmente vicino alla tavola di guardare questi TG catastrofici che parlano di morte e terrore. I bambini sono terrorizzati più di noi adulti! Il mio consiglio dalla colazione a cena mettete un buon cartone animato che piace ai vostri piccoli, per esempio di Topolino o Braccio di ferro… La sveglia sarà più dolce e la notte il sonno sarà più tranquillo, farà bene anche a noi adulti. Se proprio vogliamo prenderci una dose di dolore e di angoscia di questa guerra chiudiamoci in bagno con il nostro telefonino e ci facciamo un po’ male.

Ed ai bambini dico: Molti di voi siete seriamente preoccupati per mamma e papà, non abbiate paura perché questo è un gioco a cui partecipa tutto il mondo, dura un po’ di mesi e vince chi fa meno punti. Noi italiani per il momento siamo al primo posto, per vincere dobbiamo stare a casa tutti perché vince chi arriva per ultimo. Per fare meno punti bisogna guardare molti cartoni animati, giocare, ridere e scherzare con mamma, papà ed i nostri fratellini.

Forza e Coraggio”