Piano di Sorrento. Autobus arrivati oggi dalla MSC Crociera Grandiosa in regola e in sicurezza

Piano di Sorrento. Siamo stati raggiunti telefonicamente a proposito di autobus arrivati oggi a Piano di Sorrento “Volevamo tranquillizzare tutta la popolazione . I tre pullman arrivati erano della MSC Crociera per il personale che si trovava sulla Grandiosa che dovevano tornare a casa , con tanto di permesso e di mascherina e guanti in regola . Erano 60 persone, 20 persone su ogni autobus col rispetto della distanza di sicurezza , e senza nessun tipo di irregolarità, nel pieno e totale rispetto della normativa vigente per il contenimento del Coronavirus. Anche chi è andato a prendere poi i propri familiari è andato munito di mascherina e guanti. Questo per tranquillizzare la popolazione che sono state rispettate tutte le normative vigenti previste per il Coronavirus Covid19, nella massima sicurezza e nel rispetto delle norme e degli altri”