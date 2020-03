Piano di Sorrento. Arrestati dai Carabinieri due ragazzi di 25 anni per spaccio

Piano di Sorrento, Penisola Sorrentina. Grandissimo lavoro dei Carabinieri di Piano di Sorrento che, questa sera, hanno arrestato per spaccio due ragazzi di 25 anni, in Via Bagnulo. I consumatori si recavano proprio nell’abitazione dei giovani per l’acquisto.

Le operazioni sono state svolte dal Maresciallo Russo e dal Comandante della Stazione di Piano di Sorrento Antonio Russo, i quali erano da settimane sulle loro tracce.

Continua, dunque, il lavoro di controllo sul territorio da parte dei Carabinieri, al quale va aggiunto l’ulteriore controllo dovuto all’emergenza Coronavirus.