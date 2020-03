Piano di Sorrento apre la raccolta fondi per le fasce più deboli: ecco come donare

Piano di Sorrento, Penisola sorrentina. Anche l’amministrazione comunale di Piazza Cota interviene a sostegno delle fasce più deboli, per le quali è possibile donare attraverso un bonifico.

La raccolta fondi nasce per sostenere le famiglie in difficoltà economica a causa del Coronavirus. Chiunque volesse contribuire all’iniziativa del Comune di Piano di Sorrento di sostenere le famiglie in difficoltà durante l’emergenza sanitaria, può effettuare una donazione, secondo le proprie possibilità, attraverso un bonifico intestato al “Comune di Piano di Sorrento” su IBAN: IT82 L054 2414 9000 0000 1002 696, con la seguente causale “Donazione Sostegno Famiglie in difficoltà economica per il coronavirus”.