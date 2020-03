Piano di Sorrento, Penisola Sorrentina. Anche per la giornata di oggi si è rinnovato l’appuntamento quotidiano con i flash mob organizzati in tutto il Paese, con lo scopo di sentirsi più vicini ed uniti in questo momento di difficoltà, che ci vede costretti nelle nostre abitazioni, impossibilitati ad uscire se non per motivi di comprovata necessità, lavoro o salute, al fine di limitare quanto più possibile il contagio da coronavirus. Anche i cittadini di Piano di Sorrento, questo pomeriggio, si sono affacciati alle finestre e sono usciti sui balconi delle rispettive case, a cantare e suonare. Il calendario dell’evento, per quest’oggi, martedì 17 febbraio, prevedeva Tanto pe canta’ di Manfredi.