Piano di Sorrento. Anche oggi rinnovato l'appuntamento con il flash mob

Piano di Sorrento, Penisola Sorrentina. Anche oggi rinnovato l’appuntamento con il flash mob. I flash mob organizzati in tutto il Paese continuano ancora con frequenza giornaliera, per aiutare a sentirci più vicini ed uniti in questo momento di difficoltà, che ci vede costretti nelle nostre abitazioni, impossibilitati ad uscire se non per motivi di comprovata necessità, lavoro o salute. Continua, dunque, l’iniziativa cominciata lo scorso 13 marzo, quando i cittadini italiani si sono affacciati per la prima volta alle finestre ed ai balconi delle proprie abitazioni per cantare e suonare tutti insieme. La diretta di Positanonews.