Piano di Sorrento. Anche i membri dell’Avis nostri eroi quotidiani, oggi in Piazza Cota

La crescente preoccupazione per il diffondersi del Covid-19 sta causando una carenza di donazioni, ma le scorte servono comunque per garantire la normale operatività delle principali strutture sanitarie: emergenze, sale operatorie, terapie oncologiche e salvavita. I membri dell’Avis sono nostri eroi quotidiani, si espongono ad alto rischio di contagio mettendosi a contatto con numerose persone ogni giorno, sempre con le dovute precauzioni e tutti i dispositivi di protezione individuale.

A Piano di Sorrento è già la seconda volta nel giro di una settimana che il centro mobile Avis sosta per alcune ore in Piazza Cota. Grande generosità da parte dei carottesi, con molti donatori in attesa e code lunghissime. Il tutto, come sempre, coordinato dalla Polizia Municipale che ha monitorato la situazione per svolgere l’evento in massima sicurezza.

Non bisogna mai stancarsi né di donare, né di prenotare la prossima donazione, ci sono persone che hanno bisogno di trasfusioni per sopravvivere, chi può donare, lo faccia.