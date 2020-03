Piano di Sorrento. Altri tre tamponi in attesa, 22 fatti . Il sindaco Iaccarino “Non molliamo”

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Altri tre tamponi in attesa, 22 fatti . Il sindaco Vincenzo Iaccarino comunica quotidianamente i dati, oggi è stata una giornata triste per la perdita di una persona cara a tutti . La cittadina della Penisola sorrentina si stringe nel rispetto delle regole, i controlli della polizia municipale e carabinieri sono stringenti, i dati parlano anche di un numero rilevante di tamponi, il primo paese in questo senso

Restiamo a casa

Non molliamo

So che è difficile ed estenuante

ma noi ora sappiamo cosa fare e come difenderci !

Altri non hanno avuto la possibilità di farlo perché colpiti dal virus a tradimento

senza difese senza pietà.