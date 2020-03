Piano di Sorrento. Alimenti e farmaci a domicilio grazie a Protezione Civile e Forum dei Giovani

Piano di Sorrento. In questo momento di emergenza bisogna pensare necessariamente alle persone più fragili e che necessitano di aiuto. E’ per questo che da oggi è attivo il servizio che consente la consegna di alimenti e farmaci a domicilio.

Ecco il comunicato:

“Ieri e è stato presentato il progetto “Chiamate noi, voi #restateacasa così, dopo un incontro con i ragazzi del Forum e Luigi Parlato capo nucleo della Protezione Civile siamo riusciti a rendere il servizio operativo al 100% già da stamane, effettuando le prime consegne. Inoltre, tra ieri ed oggi, abbiamo rimpinguato le file della Protezione Civile di Piano con ben 20 nuovi iscritti, tutti under 30!

Ecco i dettagli del servizio.

– A chi è rivolto?

Ai tutti i cittadini di Piano di Sorrento con più di 65 che non possono uscire di casa a seguito del D.C.P.M. del 09/03/2020, alle persone affette da patologie croniche e a chiunque sia impossibilitato ad uscire di casa.

– Cosa offriamo?

La consegna a casa di ALIMENTI, FARMACI e generi di prima necessità.

– Come posso accedere al servizio?

Contattaci al numero 3385971928 specificando il tuo nome, il tuo indirizzo e di cosa hai bisogno. Noi effettueremo per te la spesa chiedendoti esclusivamente l’importo speso; nessun altro costo ti sarà addebitato per il servizio.

NB: se non ci telefonate, nessuno del Forum dei Giovani verrà da voi autonomamente a chiedere se avete bisogno di qualcosa. In questo caso si tratta di TRUFFE e vi invitiamo a contattare la Polizia Municipale o i Carabinieri.

– Quando posso chiamare e quando consegnate?

Il numero è sempre attivo, mentre per le consegne abbiamo solo due orari: le 11.00 del mattino e le 18.00 del pomeriggio.

Per qualsiasi altra richiesta urgente potete contattare l’ufficio della Protezione Civile di Piano di Sorrento al numero 0815321485.

Nella speranza di tornare ad abbracciarvi presto, vi stiamo vicini!”