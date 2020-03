Piano di Sorrento. A 95 anni ci lascia Adele Scuotto, nata Tramontano

Piano di Sorrento, Penisola Sorrentina. All’età di 95 anni ci lascia Adele Scuotto, nata Tramontano. A dare la notizia sono le figlie Antonella con Antonio, Angela con Aldo, Erminia con Antonio, Sonia con Franco, i nipoti, i pronipoti, i cognati, le cognate e tutti i parenti, ai quali la redazione di Positanonews porge le sue sentite condoglianze.

La cerimonia funebre, in seguito al Decreto del Consiglio dei Ministri per l’emergenza sanitaria coronavirus, non si terrà. Nella giornata di oggi, mercoledì 18 marzo, la salma sarà benedetta.