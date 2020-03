Pensiero fisso : Il Lucifero coronavirus . Il doodle di google dedicato ad Ignaz Semmelweis, medico che insegnò a lavarsi le mani

Il doodle di google dedicato ad Ignaz Semmelweis, medico che insegnò a lavarsi le mani, insegnamento utilissimo nella lotta contro il coronavirus

L’haihu di Iole Capparrone

Lava le mani ,

asciuga le mani ,

metti amuchina ,

metti mascherina 😅

Haihu utilissimo nella lotta contro il coronavirus

L’haihu di Maria Marsicano

A Salerno il cortile del 365

si è bruciato

non posso farci la spesa.

Haihu che sottindente un vantaggio per questo orripilante coronavirus, perchè si deve andare più lontano a fare la spesa.

Consigli dell’anestesista Nello Marsicano contro il coronavirus: – Chiudetevi in casa e non uscite almeno per i prossimi 15 giorni.

Consigli di Maria Marsicano: Preghiamo affinché il Lucifero coronavirus vada via per sempre