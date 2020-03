PENISOLA VERDE – SANIFICAZIONE A SORRENTO LE COMUNICAZIONI DI RACHELE PALOMBA

SANIFICAZIONE A SORRENTO

Le dichiarazioni pubbliche dell’assessore Rachele Palomba

Stiamo provvedendo alla sanificazione di Sorrento: dalla sua marina alle parti alte, passando per il centro.

Voglio ringraziare Penisolaverde Spa ed i suoi dipendenti per l’impegno notturno e la precisione.

Molto è stato fatto, ma ancora c’è da fare. Domani saremo all’Atigliana, poi continuiamo con le altre zone.

Per segnalazioni resto disponibile ♻️ Ce la faremo! 🇮🇹