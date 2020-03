Penisola sorrentina,di ritorno dalla Thailandia muore anziano per difficoltà respiratorie.

Una grave crisi respiratoria gli è stata fatale. Inutile il tentativo di trasferirlo dall’Ospedale di Vico Equense, in rianimazione al Santa Maria delle Misericoridia a Sorrento.

Ieri, un anziano di 74 anni della penisola sorrentina,proveniente dalla Thailandia , dove si era recato in vacanza con altri due amici, è deceduto per difficoltà respiratorie. L’uomo che in auto veniva dall’aeroporto di Capodichino, all’altezza di Vico Equense accusava gravi problemi respiratori. Immediatamente ricoverato all’Ospedale De Luca e Rossano gli veniva diagnosticato una presunta polmonite, nello specifico ab ingestis. Nello stesso tempo gli veniva praticato l’esame del tampone per coronavirus ed inviato a Napoli per l’esito. Stamane le condizioni dell’uomo si sono ulteriormente aggravate tanto che si è ritenuto indispensabile trasferirlo in rianimazione all’Ospedale Santa Maria della Misericordia a Sorrento, dove purtroppo decedeva. La salma attualmente è nella sala mortuaria dell’ospedale in attesa di venire a conoscenza dell’esito del tampone ed effettuare le profilassi del caso. Nel frattempo i due suoi amici sono sotto osservazione in quarantena. Intanto a 24 ore dal ricovero delle due persone sotto osservazione nell’apposita tenda della Protezione Civile all’esterno dell’Ospedale sorrentino si attende ancora l’esito del tampone. I cui tempi purtroppo continuano ad allungarsi e si teme complicazioni nel malaugurato caso di ulteriori ricoveri. In particolar modo in attesa del picco dell’emergenza che secondo il Governatore Vincenzo De Luca arriverà tra qualche settimana. Per il governatore bisogna accelerare i risultati degli esami dei tamponi, ottimale sarebbe poterli effettuare in ogni Asl del territorio per aver gli esiti in modo più celere. La raccomandazione rimane sempre quella di rimanere in casa ed uscire, una persona per volta , soltanto in caso di necessità. – 14 marzo 2020- salvatorecaccaviello

Fonte:Gaetano Milone-Lo Strillo della Penisola