Penisola sorrentina. A Vico Equense e Meta controlli dei vigili urbani anche al bivio di Arola e Alberi

Penisola sorrentina, controlli serrati sia per Vico Equense che per Meta. Continua il reportage di Positanonews sempre sul posto, stavolta sulle frazioni di Arola ed Alberi sorvegliate dai vigili urbani. Ora più che mai è il momento di seguire le regole. A farle rispettare intervengono quotidianamente le forze dell’ordine con posti di blocco ovunque, per evitare il più possibile che qualcuno trasgredisca le norme e metta a rischio la salute di tutti gli altri cittadini.

Il Governo ha imposto nuove restrizioni, necessarie per contrastare la diffusione del coronavirus. I numeri sul contagio diffusi nei giorni scorsi dal capo della Protezione Civile Nazionale indicherebbero una lieve inversione di tendenza, ma va confermata nel tempo e non bisogna abbassare la guardia.

I controlli della Municipale proseguiranno con attenzione anche nei prossimi giorni che, come evidenziato più volte dal sistema sanitario nazionale, saranno cruciali per limitare al massimo lo sviluppo del contagio.