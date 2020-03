Penisola sorrentina: troppe ordinanze e nessuna linea, rischi di illegittimità. Il potere spetta solo al Governo

Sorrento, il sindaco Cuomo non poteva fermare i lavori edili e anche gli altri sindaci non potrebbero fare ordinanze fuori asse, perché è una competenza del Governo in questo momento, dovrebbero convincere la gente a rispettare le regole per contenere i contagi da covid-19 e certamente avere ordinanze che si sovrappongono e diversificano crea solo confusione e non aiuta.

Secondo il nostro modesto parere, soprattutto in un territorio tutto contiguo come la Penisola sorrentina, i sindaci dovrebbero avere uniformità di vedute, dunque attenersi rigorosamente alle direttive del Governo e far rispettare le regole. Riempire di ordinanze i cittadini di comuni significa andare a creare una confusione normativa tale da produrre l’effetto contrario.

Sono “inefficaci” tutte le ordinanze dei sindaci in materia di Coronavirus in contrasto con le misure prese dal Governo. Lo prevede una norma dell’art. 35 del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 “l’adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 non possono essere adottate e sono inefficaci – recita la norma – le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali”.