Penisola sorrentina. Tolleranza viabilità per spostarsi tra i comuni con autocertificazione

Penisola sorrentina. Cresce l’ansia per i cittadini per l’incognita viabilità e spostamenti. Il transito da un comune all’altro della Penisola sorrentina è possibile ma con autocertificazione.

Le forze dell’ordine stanno applicando metodi dettati dal buonsenso per consentire ai cittadini di spostarsi liberamente in tutta la Penisola. Basti pensare al fatto che Piano di Sorrento e Sant’Agnello hanno in comune Piazza Mercato, nella quale ci si può trovare da un comune all’altro senza nemmeno accorgersene.

Riteniamo che possano esserci controlli a Meta, dove tra l’altro spesso sono presenti forze dell’ordine come Guardia della Finanza, Polizia o Carabinieri in posto di blocco.