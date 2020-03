Penisola Sorrentina. Il Tar annulla l’appalto per 40 treni Eav

Penisola Sorrentina. Per mettere in atto dei miglioramenti strutturali, il punto fondamentale che era stato annunciato dalla Eav, vedeva la messa in servizio di quaranta nuovi treni. La gara d’appalto per la fornitura di nuovi treni è stata indetta e conclusa nel Settembre 2019, con la vittoria di Hitachi Rail: l’annuncio ufficiale è stato dato da Vincenzo de Luca attraverso il profilo Facebook del Presidente della Regione Campania.

Adesso è, però, arrivata la grave notizia per i trasporti: il Tar Campania ha annullato l’appalto. Comincerà, dunque, probabilmente la battaglia dei ricorsi.

“Ed ecco che oggi sappiamo che questa attesa si allunghera’per l’annullamento dell’appalto. Nessuno può ipotizzare il tempo di slittamento delle consegne che questo annullamento comporterà”, scrive Sergio Fedele, Presidente Associazione Turismo Extralberghiero, della Penisola Sorrentina, della Costiera Amalfitana e dell’isola di Capri.