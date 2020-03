Penisola sorrentina. Supermercati Pollio, Netto e TreEsse: domenica 29 marzo la chiusura per un meritato riposo . Grazie ai nostri eroi .I supermercati vengono letteralmente invasi quotidianamente. I dipendenti passano ore e ore a contatto con le persone, ore e ore in cassa, perchè per contingentare gli ingressi , distanziare le persone, e rispettare tutte le regole, come rigorosamente fanno sin dall’inizio, ci vuole più tempo e un lavoro continuo.

I supermercati Pollio di Sorrento e TreEsse di Piano, che fra i tanti hanno sempre garantito un servizio efficiente nei limiti delle restrizioni, domani, domenica 29 marzo, resteranno chiusi per un po’ di meritato riposo. Sarà inattivo anche il supermercato Netto di Sant’Agnello , comune dove il sindaco Piergiorgio Sagristani ha già imposto la chiusura domenicale, come a meta .

Persone e persone tutto il giorno in prima linea, certo non come gli infermieri, ma in prima linea per permetterci di accedere ai beni di prima necessità. I dipendenti stanno lavorando a ritmi serratissimi in mezzo a gente in preda al panico con uno stress emotivo e fisico non indifferente. A tutti loro va la nostra gratitudine ed ammirazione. Grazie ai nostri eroi che sempre con il sorriso e con grande professionalità non ci lasciano mai in difficoltà .