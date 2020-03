Penisola sorrentina, sul Centro Operativo Misto l’intervento di Salvatore Mare (M5S)

Circa la richiesta avanzata dai Consiglieri Comunali del Movimento 5 Stelle per la istituzione di un centro operativo Misto per contrastare l’emergenza contagio da coronavirus registriamo l’intervento di uno dei firmatari della richiesta ai sindaci della Penisola sorrentina, Salvatore Mare.

Appare chiaramente, dalla diversità delle ordinanze e dei comunicati, che non ci sia una linea che unisca e uniformi le modalità con le quali le amministrazioni dei comuni del comprensorio, affrontano l’emergenza COVID-19.

È in momenti come questi che l’opposizione può essere realmente costruttiva, collaborare e così svolgere la propria funzione.

Con questo spirito e senza alcuna volontà speculativa, i portavoce del M5S dei comuni sorrentini, hanno proposto ai Sindaci di istituire il Centro Operativo Misto, uno strumento comprensoriale di coesione e aggregativo, così come dovrebbero essere le nostre amministrazioni, in cui ciascuno, scevro da protagonismi, può fare la propria parte e contribuire alla gestione di questa epocale emergenza.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, ieri sera ha annunciato alla nazione la chiusura pressoché totale di tutte le attività produttive, fatto salvo quelle essenziali; sarà questa una dura prova e siamo convinti che tutti insieme, uniti oltre insignificanti campanilismi e confini meramente politici, si possa fare meglio e bene, nell’interesse dei cittadini del nostro comprensorio. – 22 marzo 2020