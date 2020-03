Penisola sorrentina. Sciogliamo ogni dubbio: i cittadini possono spostarsi tra i comuni

Penisola sorrentina. Cresce l’ansia per i cittadini per l’incognita viabilità e spostamenti. Sciogliamo ogni dubbio poiché il transito da un comune all’altro della Penisola sorrentina è possibile.

Le forze dell’ordine stanno applicando metodi dettati dal buonsenso per consentire ai cittadini di spostarsi liberamente in tutta la Penisola. Basti pensare al fatto che Piano di Sorrento e Sant’Agnello hanno in comune Piazza Mercato, nella quale ci si può trovare da un comune all’altro senza nemmeno accorgersene.

Riteniamo che possano esserci controlli a Meta, dove tra l’altro spesso sono presenti forze dell’ordine come Guardia della Finanza, Polizia o Carabinieri in posto di blocco.