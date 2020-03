Penisola sorrentina. Poche edicole rimaste aperte: l’importanza dell’informazione durante l’emergenza

Coronavirus, il premier Giuseppe Conte in diretta Facebook alcuni giorni fa ha annunciato nuovi provvedimenti presi per contenere l’emergenza Covid19. Decise le chiusure delle attività non strettamente necessarie. Restano aperti gli alimentari e le farmacie, le banche e le Poste, edicole e tabaccherie.

Fra le poche edicole rimaste aperte in Penisola sorrentina, da Sorrento a Meta, ci risulta: Euronews e Cioko Chris a Sorrento, L’indice, Edicolè e Paper Moon a Piano di Sorrento e qualcuna anche a Meta. Restano chiuse a quanto pare tutte le edicole a Sant’Agnello.

L’informazione corretta è di fondamentale importanza in una situazione così drammatica e straordinaria, dunque necessita di essere tutelata come un bene comune. Al di là di ogni convinzione e di ogni considerazione che della stessa si può avere.

Segnalateci altre edicole aperte in Penisola sorrentina.