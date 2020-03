Penisola sorrentina. Meta piange la scomparsa di Antonina Scarpato, vedova Astarita

Meta, Penisola sorrentina. La città è in cordoglio per la perdita della cara Antonina Scarpato, di anni 93. Antonina era vedova Astarita, ed ora lascia i due figli Michele e Olimpia con i rispettivi coniugi. Il dolore è immenso anche per il resto della famiglia, tra cui i nipoti, pronipoti, cognati e parenti tutti.

A causa delle disposizioni del Governo con l’ultimo decreto in ambito prevenzione coronavirus, il rito funebre consisterà solo nell’inumazione della salma domani, giovedì 12 marzo alle ore 10:00 nel cimitero di Meta.

Il direttore e la redazione di Positanonews esprimono la propria vicinanza alla famiglia Scarpato in questo momento difficile.