Penisola Sorrentina, Meta. L’uomo positivo al coronavirus è grave: stamattina il ricovero al Cotugno

Penisola sorrentina, Meta. Peggiorano le condizioni di salute dell’uomo risultato positivo al coronavirus diverse ore fa. La conferma è arrivata durante la giornata di ieri dal tampone effettuato dopo che il nefrologo aveva sconsigliato la seduta di dialisi al centro di Sant’Agnello presso l’ospedale Mariano Lauro.

Ora le sue condizioni sono gravi, anche a causa di problematiche secondarie per le quali era già in cura. Questa mattina mattina il 75enne pensionato metese è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cotugno di Napoli per praticare la dialisi prima di avviare le cure contro il coronavirus.

Intanto, attendiamo conferma dallo Spallanzani di Roma ma, che ci sia un caso in Penisola sorrentina era più che ovvio, vista la legge dei grandi numeri.

Auguriamo al metese una pronta guarigione e ribadiamo sempre l’importanza di restare in casa durante questa situazione di emergenza, a maggior ragione per il fatto che nei prossimi giorni si prevede un picco di contagi molto elevato.