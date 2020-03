Penisola sorrentina. Meta attiva lo sportello solidale: l’annuncio del sindaco Tito

Penisola sorrentina. La città di Meta ha attivato lo “sportello solidale”, utile per comunicare situazioni disagiate, perdita di lavoro o richiesta di generi alimentari. A darne notizia è il primo cittadino metese, Giuseppe Tito:

“In questo momento di grave emergenza per il nostro paese, il Sindaco, di concerto con l’ass. ai servizi sociali: Angela Aiello, vuole essere vicino alle persone in difficoltà.

Per questo è stato attivato lo “sportello solidale”, diretto dal Responsabile Servizi Sociali: Rina Paolotti, con la collaborazione dell’I.D. Caterina Moretto. Lo sportello potrà essere contattato, dai cittadini in situazioni di disagio, a causa della perdita del lavoro o altro, per ricevere generi alimentari, chiamando – dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 11.00 – ai seguenti numeri: 0810812236 – 0810812253.

GIUSEPPE TITO SINDACO DI META“