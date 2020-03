Penisola sorrentina. Ladri approfittano della quarantena: furti ai contadini nelle frazioni di Vico

Penisola sorrentina. A causa delle stringenti norme per la prevenzione del contagio da coronavirus, le strade sono deserte.

Evidentemente lo era anche un agrumeto che alcuni giorni fa un 39enne aveva deciso di “ripulire”, per poi essere arrestato dai carabinieri. Ma non si tratta dell’unico presunto ladro che abbia tentato di approfittare dei decreti anti-coronavirus per mettere a segno sostanziosi colpi ai danni degli agricoltori.

Proprio in questi giorni, nelle frazioni di Vico Equense, si vocifera di alcuni presunti ladri che avrebbero approfittato dell’assenza del personale addetto e dei coltivatori derubando legname e ortaggi.