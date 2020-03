Penisola Sorrentina. Emergenza Coronavirus, appello Atex a De Luca: “Chiudere tutte le strutture extralberghiere”. Oggi il Presidente della Regione Campania ha rivolto un invito al Governo affinché vengano assunte misure drastiche per evitare o controllare l’arrivo di cittadini da regioni e Paesi in cui il contagio è già elevato.

Questi flussi renderebbero davvero drammatica la situazione in Campania..

In attesa che il Governo risponda, ho chiesto in rappresentanza di Atex al Presidente De Luca di emettere un’ordinanza di chiusura per tutte le strutture extralberghiere.

Sono migliaia di strutture che non devono assolutamente costituire un ulteriore problema in questo momento drammatico

Atex da settimane ha invitato i propri associati a chiudere.

Ovviamente le esigenze logistiche della protezione civile e della sanità saranno sempre gestite attraverso la possibilità di requisite alberghi o strutture come prevede un decreto nazionale.

Per queste esigenze saranno gli esperti della protezione civile a definire quali strutture sono idonee all’accoglienza

Una follia alcune iniziative di altre associazioni che addirittura hanno promosso e offerto strutture extralberghiere a cittadini del Nord!

In Penisola Sorrentina solo i Comuni di Massa e Sant’Agnello hanno emanato l’ordinanza di chiusura per le strutture extralberghiere

Occorre che De Luca intervenga immediatamente.

Sergio Fedele

Presidente Associazione Turismo Extralberghiero della Penisola Sorrentina, della Costiera Amalfitana e dell’isola di Capri