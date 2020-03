Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana zone “arancioni”: la proposta di Orlando. I sindaci ci pensano

L’ex sindaco di Sant’Agnello, Gian Michele Orlando, ha pubblicato una lettera aperta che racchiude una vera e propria proposta indirizzata ai vari sindaci della Penisola Sorrentina, e difatti anche a quelli della Costiera amalfitana, per far sì che il territorio venga dichiarato zona arancione volontaria.

Ecco la lettera:

“LETTERA APERTA AI SINDACI DELLA PENISOLA SORRENTINA: ZONA ARANCIONE VOLONTARIA

L’aumento esponenziale di queste ultime ore dei contagi in Campania e la scarsità di posti letto in terapia intensiva potrebbe rendere drammatica nei prossimi giorni la situazione nella nostra Penisola dove ancora vi sono bar affollati, strutture ricettive aperte e traffico continuo in ingresso ed uscita.

Bisogna prendere sin da ORA e per le prossime settimane provvedimenti che regolino il comportamento dei nostri concittadini e l’ingresso di persone se non per motivi necessari ed urgenti.

E’ la nostra unica arma. Usiamola prima che ci costringerà a farlo un decreto d’urgenza”.

Una proposta che è stata accolta favorevolmente da tante persone, anche se ora resta da capire cosa diranno i diretti interessati. Stando a quanto sappiamo, molti sindaci ci stanno pensando: meglio prevenire che ricevere successivamente un danno di immagine troppo grande. Senza considerare che tutelare la popolazione, al momento, deve essere il principale obiettivo.

Insomma, una gatta da pelare non da poco per i primi cittadini che si trovano difronte ad un problema che sta diventando sempre più serio. Importanti, in tal senso, saranno sicuramente gli sgravi fiscali che prevede il Governo (attualmente solo per le zone rosse).