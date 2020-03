Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana. Emergenza Coronavirus, protesta Atex alla RAI e al Premier Conte.

MENTRE IL TURISMO MUORE, CONTINUANO ARRIVARE TASSE E CANONI DA PAGARE!

LA VERGOGNA DEL CANONE RAI SPECIALE!!!

Mentre stiamo cercando di intravedere se tra le misure deliberate oggi dal Consiglio dei Ministri ci siano provvedimenti concreti che possono dare un po’di ossigeno al settore del turismo e al settore Extralberghiero, arrivano impietosi avvisi di pagamento imbarazzanti.

Bollettini che vanno dai 300 ai 550 euro per il Canone RAI Speciale!!

Un operatore del settore Extralberghiero deve pagare oltre il Canone RAI Normale anche il Canone RAI Speciale per avere delle televisioni nelle strutture.

E lo deve fare anche nel 2020 in piena emergenza Coronavirus.

È una vergogna!

Con le strutture chiuse!!

Solo oggi arrivati numerosi bollettini.

È necessario immediatamente annullare per il 2020 il canone RAI per le strutture turistiche.

Ovviamente è una goccia nell’oceano di esigenze e difficoltà che hanno in questo momento gli operatori del turismo.

Ma è indegno non intervenire subito.

Abbiamo protestato con una comunicazione ufficiale con la RAI e il Premier Conte

Sergio Fedele Presidente Associazione Turismo Extralberghiero della Penisola Sorrentina, della Costiera Amalfitana e dell’isola di Capri