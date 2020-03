Penisola sorrentina – coronavirus. Tra iniziative alquanto sommarie,il Centro Operativo Intercomunale, proposto dal M5S continua ad essere ignorato dalle amministrazioni.

Sorrento – Da più parti in penisola sorrentina da tempo viene evidenziato che l’atavica divisione tra i comuni con scelte diverse e non coordinate è ormai un lusso che il territorio intero non si può assolutamente permettere in questi giorni di grande emergenza sanitaria ed economica. A tale proposito, qualche settimana fa (21 marzo 2020) i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle hanno richiesto congiuntamente a tutti i sindaci della penisola sorrentina la costituzione di un organo unico di coordinamento, Ovvero un Centro Operativo Intercomunale o Misto (COM) per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso, di assistenza e di prevenzione al diffondersi del contagio nella popolazione dei comuni della Penisola Sorrentina. Una proposta, sollecitata da Rosario Lotito e firmata dai consiglieri Domenico Lusciano, per il Comune di Meta, Salvatore Mare per il Comune di Piano di Sorrento e Fabio Aponte, Maria Gaetana Di Maio e Fabio Galano per il Comune di Sant’Agnello, ed inoltrata a tutte le amministrazioni peninsulari affinché si adoperino per fronteggiare insieme l’emergenza Covid -19 . ( Il C.O.M. è una struttura operativa decentrata che coordina le attività in emergenza di più Comuni, in supporto alle attività dei Sindaci dei Comuni colpiti o che potrebbero essere colpiti dal contagio da Covid-19. L’ubicazione del C.O.M. è di norma baricentrica rispetto ai Comuni afferenti ed è opportuno sia localizzata in strutture antisismiche, non vulnerabili a qualsiasi tipo di rischio. La struttura organizzativa potrebbe consentire di fronteggiare in modo coordinato tutte le risorse umane e materiali si dovessero rendere necessarie anche alla luce delle disposizione di legge di recente emanate, sempre al fine di contenere al massimo la diffusione del virus Covid -19 e di gestire in collaborazione con la direzione sanitaria del distretto, le strutture sanitarie che si dovessero rendere necessarie per fronteggiare l’epidemia .)

Ebbene ad oltre una settimana da tale richiesta che metteva tutti i sindaci peninsulari di fronte alle proprie responsabilità, e mentre l’intero territorio regionale si appresta ad affrontare il picco del contagio, nessuna iniziativa in merito si è registrata. Se non la proposta da parte di un consigliere di maggioranza del comune di Meta ritenuta molto sommaria rispetto a quanto proposto dal M5S. Su tale avvenimento registriamo l’intervento del rappresentante locale del Movimento 5 Stelle, Rosario Lotito.

LA MONTAGNA HA PARTORITO IL TOPOLINO.

È interessante vedere come anche in questi tristi giorni qualche politico cerca di fare di tutto pur di far finta di fare qualcosa.