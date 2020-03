Penisola sorrentina – Contrasto al Coronavirus – Il Movimento 5 Stelle sollecita i sindaci per la istituzione di un Centro Operativo Intercomunale.

Sorrento – In un momento così drammatico per la nazione e l’intero territorio peninsulare, a maggior ragione rispetto al passato, occorrerebbe un coordinamento tra i comuni della penisola sorrentina. Una divisione con scelte diverse e non coordinate che il territorio intero non si può assolutamente permettere in questi giorni di grande emergenza sanitaria ed economica. A tale proposito ,la costituzione di un organo unico di coordinamento, è quanto stato promosso dai consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle ai Sindaci della penisola sorrentina. Una richiesta congiunta, sollecitata da Rosario Lotito e firmata dai consiglieri Domenico Lusciano, per il Comune di Meta, Salvatore Mare per il Comune di Piano di Sorrento e Fabio Aponte, Maria Gaetana Di Maio e Fabio Galano per il Comune di Sant’Agnello, ed inoltrata a tutte le amministrazioni peninsulari affinché si adoperino per fronteggiare insieme l’emergenza Covid -19 . Un Centro Operativo Intercomunale o Misto (COM) per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso, di assistenza e di prevenzione al diffondersi del contagio nella popolazione dei comuni della Penisola Sorrentina è quanto in modo urgente è stato richiesto dagli esponenti pentastellati. Il C.O.M. è una struttura operativa decentrata che coordina le attività in emergenza di più Comuni, in supporto alle attività dei Sindaci dei Comuni colpiti o che potrebbero essere colpiti dal contagio da Covid-19. L’ubicazione del C.O.M. è di norma baricentrica rispetto ai Comuni afferenti ed è opportuno sia localizzata in strutture antisismiche, non vulnerabili a qualsiasi tipo di rischio. La struttura organizzativa potrebbe consentire di fronteggiare in modo coordinato tutte le risorse umane e materiali si dovessero rendere necessarie anche alla luce delle disposizione di legge di recente emanate, sempre al fine di contenere al massimo la diffusione del virus Covid -19 e di gestire in collaborazione con la direzione sanitaria del distretto, le strutture sanitarie che si dovessero rendere necessarie per fronteggiare l’epidemia. Una proposta che si spera al più presto esaminata dalle amministrazioni comunali sollecitate. Con la considerazione con l’adozione di tale struttura organizzativa comprensoriale si possa dare una risposta univoca e collaborativa non solo come giustamente sta avvenendo fra le forze politiche componenti i vari consigli comunali ma anche operativamente fra le amministrazioni comunali del territorio sorrentino. – 22 marzo 2020

Emergenza Covid-19 – M5S