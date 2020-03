Penisola Sorrentina. Appello Atex alle strutture extralberghiere: “Non abbassate i prezzi”

Appello alle strutture extralberghiere della Penisola Sorrentina e della Isola di Capri : NON ABBASSATE I PREZZI

Stiamo cercando, in questo momento difficilissimo di svolgere il nostro ruolo associativo attraverso una continua informazione e proposte alle Istituzioni affinché il settore Extralberghiero non venga messo ai margini delle decisioni e delle misure per sostenere questa crisi che si è abbattuta sul turismo.

Oggi abbiamo trasmesso un appello a tutte le strutture :NON ABBASSARE I PREZZI

Per molti la domanda sorge spontanea:Cosa fare in tempi come questi? Qual è la strategia da attuare in questo periodo? Per prima cosa non abbassare i prezzi

L’emergenza che stiamo affrontando non riguarda la località o un aUmento della concorrenza, è frutto di una paura collettiva. Abbassare i prezzi oltre a non incentivare chi già non vuole venire a Sorrento, farà guadagnare ancora meno.

Occorre attendere e continuare a lavorare bene, alzare la qualità dei servizi se è possibile e promuovere bene le strutture

Usare dunque ogni leva di marketing ma non la leva del prezzo.

La situazione migliorerà fino a risolversi come la storia ci insegna ma per ora occorre farsi forza e cercare di restare uniti nelle scelte.

Sergio Fedele

Presidente Associazione Turismo Extralberghiero della Penisola Sorrentina, della Costiera Amalfitana e dell’isola di Capri