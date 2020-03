Penisola in emergenza coronavirus. Sagristani “Pazienti portati a Vico Equense da altri comuni e lasciati li in attesa del risultato del tampone”

Se da una parte il sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino, sentito questa mattina, è rassicurante, anche se con fermezza invita tutti a stare a casa, il sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani, che lavorando a Vico sente forse anche più vicino il pericolo da Castellammare di Stabia, Torre e zone limitrofe di Napoli, è molto preoccupato . Non è più il tempo delle ordinanze, dei buongiorno, degli inni dal balcone e dei tricolori, la situazione sta precipitando ora dopo ora. Lo si capisce dalla parole dei vertici istituzionali, primo fra tutti, il Sindaco Piergiorgio Sagristani. Sagristani, essendo anche medico, evidentemente percepisce molto più altri la misura dello tsunami che si è abbattuto sull’Italia.

Così sul proprio profilo, utilizzando per la prima volta un insolito per lui maiuscolo, così “grida”:

SIAMO GIA’ ALL EMERGENZA SANITARIA IN CAMPANIA!!

5 CASI ACCERTATI IN PENISOLA SORRENTINA .. ALTRI TAMPONI IN CORSO …CITTADINI CHE CHIAMAMO MEDICI DI BASE E 118 PER FEBBRE E DIFFICOLTA’ RESPIRATORIA PER AVERE UN TAMPONE MA PER LE TROPPE URGENZE NON SI RIESCONO A FARE !

ALL’OSPEDALE DI VICO STANNO ARRIVANDO PORTATI DAL 118 DIVERSI CASI SOSPETTI DA ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI CON DIFFICOLTA’ RESPIRATORIA A CUI VIENE FATTO IL TAMPONE E SONO LASCIATI LA’ IN ATTESA DI RISPOSTA PERCHE I CENTRI OSPEDALIERI COVID 19 DEDICATI SONO GIA’ SATURI !!!

VI PREGO STIAMO IN EMERGENZA RESTATE A CASA!!!!

Insomma la situazione sta precipitando anche qui in Penisola sorrentina e anche qui gli ospedali stanno andando in tilt , e siamo solo all’inizio. State a casa.