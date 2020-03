Pasta con cime di rapa e acciughe di Cetara. La ricetta dello Chef Barbieri per #iocucinoacasa

Costiera amalfitana. Le acciughe di Cetara, rinomate in tutto il Mondo, sono protagoniste – insieme alle cime di rapa – del nuovo piatto che chef Bruno Barbieri regala a tutti i suoi seguaci. In questi giorni è bene restare a casa e, perché no, dedicarsi alla cucina per riscoprire passioni o sperimentare piatti che non si ha mai avuto il coraggio di provare.

La pesca di acciughe e alici ha rappresentato per molti secoli una fonte primaria di sostentamento per i pescatori di Cetara: un’antica tradizione che continua ancora oggi seguendo metodi tradizionali. Una vera prelibatezza per tutti i buongustai, da degustare sotto sale, marinate o piccanti, da sperimentare in ricette come quella dello chef Barbieri.

Il piatto proposto da Chef Barbieri è una ricetta semplice, e lo sono anche i suoi ingredienti: penne, cime di rapa, capperi, acciughe di Cetara, taralli ai semi di finocchio, pasta di peperoncino e pomodori datterini.

Clicca qui per conoscere il procedimento e tutti i segreti che lo Chef Barbieri ha pubblicato sul suo profilo Intstagram.