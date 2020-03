Partiti da Milano prima del divieto, qualcuno per anticipare la visita a Sorrento. Controlli e responsabilità

Partiti da Milano prima del divieto, qualcuno per anticipare la visita a Sorrento. ANSA ha pubblicato un video in cui intervistano una ragazza che dice aver anticipato la sua partenza per Sorrento. Sarebbe dovuta partire lunedì, ha anticipato ad oggi.

Controlli e responsabilità dovrebbero essere chiesti a per tutti. Intanto senza demonizzare nessuno, ma sarebbe preferibile, per chi proviene dalla zona rossa, che si auto sottoponga a controlli. Intanto a Salerno stanno fermando tutti gli autobus e gli arrivi dai treni dal Nord, qualcuno fuggito letteralmente prima del decreto in Campania e nel Sud.

In Penisola Sorrentina non c’è nessun sindaco che ha approntato qualcosa che ben si poteva fare col coordinamento delle polizie municipali che si auspica. Senza demonizzare, senza psicosi, ma buon senso e responsabilità.