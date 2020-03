Paradosso in penisola sorrentina. A Meta e Vico Equense spiagge interdette per l’emergenza Coronavirus, mentre a Sorrento sono piene di turisti

Davvero incredibile quello che sta accadendo in penisola sorrentina. A causa dell’emergenza Coronavirus i sindaci dei Comuni di Meta e Vico Equense hanno interdetto le spiagge per evitare che le persone lascino le proprie abitazioni per trascorrere un po’ di tempo sugli arenili come se si trovassero in vacanza e non in una situazione di emergenza.

La stessa cosa, però, non accade a Sorrento e la foto dei turisti che si intrattengono in gruppo a Marina Grande è diventata virale sui social scatenando le polemiche e la rabbia dei tanti cittadini che in questi giorni, tra mille sacrifici e rinunce, stanno rispettando le normative restando nelle proprie abitazioni ed uscendo solo per i casi di comprovata necessità. Auspichiamo che vengano immediatamente adottate le misure di prevenzione e di controllo affinché scene del genere non si vedano più in questi giorni difficili.