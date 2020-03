Papa Francesco: “‘Svegliati Signore!’, non lasciarci in balia della tempesta”

“Ci siamo trovati impauriti e smarriti, siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa, ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca tutti fragili e disorientati ma allo stesso tempo importanti e necessari. Tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda.

Su questa barca ci siamo tutti, tutti. Non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme”

“Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città; si sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante, che paralizza ogni cosa al suo passaggio: si sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo ritrovati impauriti e smarriti”. Lo ha detto Papa Francesco nell’Omelia pronunciata sul sagrato della Basilica di San Pietro, davanti alla piazza vuota. Poi l’appello: “Ora, mentre stiamo in mare agitato, ti imploriamo: ‘Svegliati Signore!’, non lasciarci in balia della tempesta”.

Al termine della celebrazione, il Papa ha impartito la benedizione “Urbi et Orbi”, con la possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria.