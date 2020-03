Pallavolo, Folgore Massa. Stop al campionato per il coronavirus: Bruno Borghetti torna in Brasile

La chiusura dei confini ed il rischio di rimanere “ostaggio” dell’emergenza coronavirus, e lontano dalla famiglia, hanno ispirato la nostra azione. Salute e famiglia solo valori al di sopra di tutto. Al momento non possiamo sapere se e quando ripartirà il campionato, ma con i confini che chiudono siamo riusciti a far partire Bruno Borghetti al termine di un’autentica corsa contro il tempo. Il ds Fabrizio Ruggiero: “Per il momento possiamo soltanto ringraziare Bruno per quanto fatto in maglia Folgore, e l’immediato amore dimostrato verso la nostra maglia ed il nostro progetto”