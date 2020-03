Pallavolo. Campionato in stallo per la Folgore Massa: “Ne approfittiamo per lavorare”

Rinviata ancora la ripresa delle gare ufficiali. L’emergenza COVID-19 mantiene ancora in stallo il campionato, fermo ormai dal 22 febbraio con la Folgore costretta ad inseguire il duo di testa composto da Casarano e Galatina. Un riposo forzato per caricare i muscoli e lavorare sugli errori commessi, come spiega il martello Paul Ferenciac.

Come sta vivendo la squadra queste settimane un po’ surreali? Prima il rinvio del derby a Marcianise, e poi la completa sospensione delle attività fino al 15 marzo, quando tutto sembrava pronto per la sfida interna contro la Sacs Napoli, seppur a porte chiuse.

“Ne stiamo approfittando per lavorare su ciò che ci è mancato nelle ultime gare di campionato. Ci alleniamo tanto per aggiustare alcuni automatismi, e le prossime sfide costituiranno un banco di prova importante”.

Dopo un lungo stop sarà importante ripartire subito con massima concentrazione, per ritrovare ritmi e intesa in assenza di gare ufficiali.

“Sarà senz’altro fondamentale iniziare con il piede giusto, perché non possiamo permetterci passi falsi”.