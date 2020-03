DA PAGINA LA GRANDE ONDA GRAFICO SU ANDAMENTO DEI CONTAGI IN ITALIA

Coronavirus 22 marzo (dati del Ministero della salute).

Le curve che descrivo rappresentano

– numero totale dei contagi (tutte le regioni meno la Lombardia, curva blu)

– numero totale dei contagi nel Centro-Nord meno la Lombardia (curva rossa)

– numero totale dei contagi nelle regioni del Sud + isole (curva viola)

– contagi quotidiani in Italia meno la Lombardia (curva verde).

A livello nazionale la velocità di diffusione dell’epidemia si conferma con un tempo di raddoppio che non ha ancora superato i 6 giorni (curva blu). Parimenti, per il Centro-Nord (curva rossa), il tempo di raddoppio è maggiore di 5 giorni, ma si mantiene al di sotto dei 6 giorni. Anche per il Sud e le isole (curva viola) la situazione è stazionaria, con un tempo di raddoppio superiore a 4 giorni, ma inferiore di 5. La curva verde, che – ricordo – indica i nuovi contagi quotidiani in Italia (esclusa la Lombardia) e dovrebbe essere in salita fino ad un valore massimo, oltre il quale comincerà a scendere, è oggi risalita oltre il valore dell’altro ieri. Anche se la curva sembra andare appiattendosi verso un massimo, è necessario aspettare ancora per ribadire questa tendenza. Nel complesso, mi pare che la situazione non abbia subito modifiche sostanziali rispetto a ieri. Infine, a conferma della necessità di scorporare il contributo della Lombardia, il miglioramento complessivo del dato nazionale, che caratterizza questa giornata, è totalmente ascrivibile a questa regione, sulla affidabilità dei cui dati permane una forte incertezza. Per concludere, segnalo che stanno circolando ipotesi di gran presa mediatica sulla diffusione dell’epidemia COVID-19. Sottolineo che si tratta, in genere, di ipotesi senza supporto sperimentale e, pertanto, prive di valenza scientifica. In quest’articolo di Enrico Bucci, https://cattiviscienziati.com/…/22/unemergenza-non-strana-…/, il cui profilo di Facebook è in questo momento bersaglio di attacchi di origine ignota, troverete questa ed altre importanti informazioni. Per quanti non ne siano al corrente, Enrico Bucci è uno dei massimi esperti nazionali in tema di COVID-19. Tra l’altro, molti anni fa lo ebbi tra gli studenti che assistettero alle mie lezioni di chimica-fisica delle proteine. Perdonatemi la nota di orgoglio.

N.B.: tempo di raddoppio = intervallo di tempo nel quale la grandezza utilizzata per seguire la diffusione dell’epidemia raddoppia.