Buon giorno brava gente ….eccoci … fra pochissimo su #Raiuno con #Tg1dialogo per parlare degli #anticorpispirituali… con Piero Damosso. Così ci annuncia l’intervento su Rai Uno di Padre Enzo Fortunato da Assisi, originario di Scala la Città più antica della Costa d’ Amalfi. A Positanonews una telefonata e un messaggio con un saluto a noi i nostri lettori a tutta la Costiera amalfitana e all’ Italia “Coraggio e avanti” non possiamo che ringraziarlo e chiederci di pregare per noi. “Gli anticorpi spirituali son tre a cominciare dall’amore” contro l’angoscia “Siamo una squadra e insieme facciamo il gol del bene comune”