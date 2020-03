Ospedale di Sorrento, ricoverata donna sudamericana, con febbre alta. Accertamenti in corso.

Sorrento – Stanotte, una donna di origini sud americana, secondo alcune fonti proveniente dal territorio milanese ed ospite in una abitazione di Sorrento, è stata ricoverata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria la Misericordia con febbre molto alta. Subito è scattata l’emergenza per sospetto virus Covid 19. In mattinata è stato effettuato un tampone come da protocollo per Coronavirus ed inviato all’Ospedale Cotugno di Napoli. In attesa dei risultati l’intero reparto del Pronto Soccorso è stato isolato e messo in osservazione. La signora finora non ha riferito l’indirizzo dell’abitazione e dell’eventuale condominio, e se si trova in vacanza oppure per lavoro a Sorrento. Nel frattempo proseguono le indagini per chiarire l’intera situazione. Oltre all’allarme in Pronto soccorso, sarebbe opportuno sapere l’abitazione dove la signora alloggia e se si trova a Sorrento da sola. Si aspettano pertanto gli esiti del test dell’ospedale Cotugno sperando che l’allarme possa rientrare. 01 marzo 2020 – salvatorecaccaviello