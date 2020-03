Ospedale Costa d’Amalfi, al via iniziativa benefica a sostegno del presidio di Castiglione

Le strutture sanitarie in queste ore sono messe a dura prova in questo momento, soprattutto per l’emergenza coronavirus che sta impegnando medici e personale sanitario tutto il territorio nazionale. Gli ospedali hanno bisogno di sostegno e di attrezzature e per la Costiera Amalfitana è stata lanciata da Domenico Cioffi l’iniziativa benefica “Aiutiamo il presidio ospedaliero Costa d’Amalfi”: obiettivo è infatti sostenere con una donazione il nostro unico presidio di Castiglione di Ravello.

Ognuno di noi potrà essere decisivo in questo grande momento di difficoltà, aiutando tutta la popolazione della Divina. Sul portale web gofundme.com altre importanti iniziative sono state promosse, per dare supporto alle strutture sanitarie come “Diamo una mano al Cotugno di Napoli-covid19”, che grazie al contributo di circa 15 mila donatori si è raggiunto in queste ore la cifra di 239mila euro, con il target di 500mila euro.

Per aiutare il presidio ospedaliero Costa d’Amalfi clicca su questo link, inserendo in alto nella form la cifra da donare.