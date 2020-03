Omignano Scalo, una missione impossibile, quella di un marito pentito, se va in casa è reato se non ci va è lo stesso un reato.

Abitava in casa con la moglie; adesso se rientra in casa è reato, se scende in strada è reato;

la vita è un rebus; di questi tempi poi! aveva litigato con la moglie; il giudice, devi stare lontano di casa; fanno pace, marito e moglie, ma la frittata è fatta; devi stare fuori di casa, è scritto, lui non ha come fare…ciliegina sulla torta, arriva la bomba atomica del coronavirus, un fulmine a cielo sereno, mandando tragicamente in grande difficoltà l’Italia.