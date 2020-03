Oggi alle ore 15, in un Menti deserto, Juve Stabia – Spezia.

Tempi duri per Fabio Caserta costretto al successo nel pomeriggio di oggi, dopo una serie di risultati negativi della sua squadra che non vince dallo scorso 15 febbraio. In un Menti deserto, per via del decreto governativo che impone le porte chiuse, la Juve Stabia affronterà uno Spezia che si trova in un buon momento anche grazie al contributo dell’attaccante Nzola arrivato a gennaio. Assenze importanti, invece, per le Vespe orfane di Addae, Germoni, Mallamo e Tonucci, squalificati e di Elia e Mezavilla, infortunati. Con una formazione rimaneggiata, dunque i gialloblù hanno l’obbligo di vincere quest’oggi, al Menti alle 15.