In occasione della Festa delle Donne: ecco le tre giornaliste in Nigeria, Afghanistan e Venezuela

Nonostante i miglioramenti degli ultimi anni, i divari di genere sul mercato del lavoro continuano a essere pronunciati, specialmente in Italia. In occasione della giornata internazionale delle donne, è doveroso un tributo alle tre colleghe giornaliste che spiegano cosa significa fare questo lavoro in Nigeria, Afghanistan e Venezuela e quali pericoli e sfide devono affrontare ogni giorno in quanto donne che hanno scelto di fare le reporter.