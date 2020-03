I nuovi provvedimenti per il contrasto del Coronavirus. Ecco le attività che resteranno aperte in Campania

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 11 marzo 2020 e valido fino al 25 marzo, entrano in vigore i seguenti provvedimenti alcuni dei quali già operativi nella nostra Regione a seguito di ordinanze del Presidente della Giunta.

Chiudono tutte le attività commerciali al dettaglio ad eccezione di quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità e cioè:

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Aperte: edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

Aperti i servizi bancari, finanziari, assicurativi, le attività agricole e zootecniche.

La regolazione del trasporto pubblico è affidato al Presidente della Giunta Regionale.

Restano valide e sono ancora più restrittive le norme relative alla mobilità delle persone ridotta ai casi eccezionali e motivati sempre con autorizzazione anche nell’ambito del comune di residenza.

Restano valide tutte le prescrizioni già adottate a livello regionale.

RICORDIAMO L’INVITO A RESTARE A CASA ED USCIRE SOLO NEI CASI PREVISTI E CON AUTOCERTIFICAZIONE E PER IL TEMPO NECESSARIO.

CE LA FAREMO