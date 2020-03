Numero verde della Campania in tilt: solo 9 operatori ASL a rispondere

Con l’entrata in vigore delle nuove norme per arginare la diffusione del Covid-19 cresce l’esigenza di fornire indicazioni ai cittadini ma non sempre i numeri messi a disposizione sono facilmente contattabili.

La linea della Campania: ieri, 10 marzo, la linea era occupata ma suonava a vuoto il numero verde messo a disposizione dalla Regione (800909699). Dopo che un messaggio registrato spiegava che «il servizio è attivo 24 ore su 24», il telefono continuava a squillare senza alcuna risposta.

Oggi, invece, attese di 20 minuti per gli utenti che necessitano di informazioni sul coronavirus. “Non possiamo togliere il personale dagli ospedali – comunica l’ASL – Stiamo facendo il possibile in una situazione di emergenza con solo 9 operatori”.