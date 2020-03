Non si ferma il concorso in Campania. Candidati da tutta l’Italia ma drastiche misure di sicurezza

Cresce l’ansia e la preoccupazione per la decisione ferma della Regione di proseguire con i concorsi alla Mostra d’Oltremare, tanti i candidati da ogni parte d’Italia. “E’ davvero incomprensibile che la Regione Campania permetta a migliaia di persone di trovarsi nello stesso luogo. – dichiarano gli assessori del Comune di Napoli, Monica Buonanno (Politiche Sociali e Lavoro) e Francesca Menna (Pari opportunità e Salute).

Non mancano, però, le drastiche misure di prevenzione utilizzate giovedì mattina per l’inizio del concorso per i 641 posti nei Centri per l’impiego regionali. I primi candidati riunitisi alla Mostra d’Oltremare sono stati sottoposti alle misure di sicurezza previste dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri emesso per il pericolo Coronavirus.

All’ingresso dei padiglioni sono stati utilizzati dei termoscanner e sono stati allestiti due tendoni medici dove effettuare eventuali approfondimenti. Sono stati inoltre distribuiti dei kit di sanificazione personali e sono stati installati dei dispenser di gel disinfettant“