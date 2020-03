NON chiedete mascherine alla Bottega D’Ago di Ravello, sono destinate alle istituzioni a cui servono

LA BOTTEGA D’AGO di Ravello sta ricevendo mumerose richieste di singoli cittadini per mascherine.

PER FAVORE NON chiamate e lasciateli lavorare.

Questi giovani stanno producendo uno sforzo immane per soddisfare le esigenze delle Forze dell’Ordine, dei volontari, e degli operativi che devono garantire il servizio per tutti; oltretutto non possono fornirle ai singoli privati.

Almeno questo facciamolo anche perché la mascherina non serve a chi DEVE RESTARE A CASA.