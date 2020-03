Nessun caso di coronavirus in Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana

Vogliamo rassicurare tutti: in nessun Comune della Costiera Amalfitana ed in nessun Comune della Penisola Sorrentina sono emersi casi di coronavirus. Dopo le segnalazioni di Tramonti, dove sono circolate voci di presunti casi, diffondendo panico generale, è stato necessario l’intervento del Comune per rasserenare gli animi. Anche alla redazione di Positanonews arrivano diverse telefonate, per accertarsi, sapere e provare a capire come stiano le cose in questo momento di panico. In questa occasione, dunque, vogliamo ripetere e sottolineare a gran forza che la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana sono sicure, pulite, sane, belle e, nel modo più assoluto, prive di alcun caso di coronavirus.